Japonya Yurtdışına Çıkış Vergisini 3 Kat Artırdı

TOKYO, 1 Temmuz (Xinhua) -- Japonya'da resmi olarak uluslararası turist vergisi olarak adlandırılan yurtdışına çıkış harcı çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1.000 yenden (yaklaşık 6,14 ABD doları) 3.000 yene yükseltildi.

Devlete ait NHK TV kanalının bildirdiğine göre, Japon vatandaşları da dahil olmak üzere ülkeden ayrılan tüm yolcuların ödediği vergi, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren satın alınan uçak ve gemi gibi ulaşım aracı biletlerinin fiyatlarına yansıtılacak.

Hükümetin, vergi artışıyla elde edilecek geliri, ülke genelinde giderek artan aşırı turizm sorununu çözmek için kullanmayı planladığı belirtildi.

Japonya Turizm Ajansı'nın verilerine göre, Mart 2025'de sona eren 2024 mali yılında yurtdışına çıkış harcından elde edilen gelir, yaklaşık 52,5 milyar yen ile rekor kırdı. Vergi artışıyla 2026 mali yılında yaklaşık 130 milyar yen gelir sağlanması öngörülüyor.

Kaynak: Xinhua