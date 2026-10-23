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Japonya Başbakanı Takaiçi, siber saldırılara karşı güvenlik tedbirlerini artıracak

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Japonya Başbakanı Takaiçi, kişisel verilere yönelik siber saldırılar nedeniyle güvenlik tedbirlerini artıracaklarını bildirdi. Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Akazawa Ryosei de açıkları tespit için kontrollü saldırılar düzenleyecek uzman ekibin gelecek ay kurulacağını duyurdu.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, son dönemde kişisel verilere yönelik düzenlenen siber saldırılar nedeniyle güvenlik tedbirlerini artıracaklarını bildirdi.

Jiji ajansının haberine göre Takaiçi, iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi Genel Merkezi Başkanı Masaaki Taira'yı kabul etti.

Görüşmede Masaaki, Takaiçi'ye siber saldırılarla mücadele odaklı yeni bir merkez kurulmasını önerdi.

Son dönemde kişisel verilere yönelik bazı siber saldırılar nedeniyle hükümetin çeşitli bakanlık ve kurumlardaki güvenlik tedbirlerini artıracağını aktaran Takaiçi, durumun "acil" olduğunu belirtti.

Takaiçi, siber tehditlerin hem daha kapsamlı hem de daha karmaşık hale geldiğine işaret etti.

Zafiyet tespiti için kontrollü siber saldırılar düzenlenecek

Kyodo ajansının haberine göre Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Akazawa Ryosei de bu tehditlere hazırlığı artırmak ve güvenlik açıklarını tespit etmek için kontrollü siber saldırılar düzenleyecek uzmanlardan oluşan bir ekibin gelecek ay kurulacağını duyurdu.

İnternet siteleri ve kurumsal uygulamalarda yaygın kullanılan PHP programlama dilinde tespit edilen iki kritik güvenlik açığına karşı dünya genelinde yeni önlemler devreye alınmıştı.

Japonya'da da bazı bakanlıklar ve kurumların siteleri, tespit edilen güvenlik açıklarının ardından kısmen askıya alınmıştı.

Takaiçi, 21 Ekim'de bu dili kullanan internet sitelerinin açıkları düzeltmeye yönelik güncellemeleri yapması çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA
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