Japon Otomobil Sektörü Gümrük Vergileri Altında Zorluk Yaşıyor

TOKYO, 12 Kasım (Xinhua) -- Japonya'nın önde gelen otomobil üreticileri, 2025 mali yılının ilk yarısına ait sonuçların ortaya koyduğu üzere sektör genelinde toplam karın düşmesi ve yapısal baskının artmasıyla ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerinin ağırlığı altında eziliyor.

Nikkei'ye göre Japonya'nın önde gelen 7 üreticisi olan Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Mitsubishi Motors, Subaru ve Suzuki nisan ayında yürürlüğe giren ABD gümrük vergileri nedeniyle nisan-eylül döneminde tahminen toplam 1,5 trilyon yen (yaklaşık 9,7 milyar ABD doları) zarar etti.

Gümrük vergilerinin ciddi etkisiyle Nissan, Mazda ve Mitsubishi Motors bu dönemde net zarar açıklarken, dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota da gelirindeki artışa rağmen işletme karındaki yüzde 18,6 düşüşle 2008 küresel finans krizinden bu yana Kuzey Amerika'da ilk kez işletme zararı kaydetti.

Honda'nın net karının önceki yıla göre yüzde 37, Subaru'nun net karınınsa yüzde 45 düşmesi, gümrük vergisi şokunun tüm sektördeki kar marjlarını ne kadar derinden etkilediğini gösterdi.

Birçok şirketin pazar payını korumak için ABD'de fiyatları artırmaması, kısa vadede satışların korunmasını sağladı ancak üretim ve lojistik maliyetlerinin artmasıyla karlılığın azalmasına yol açtı.

Toyota Mali İşler Direktörü Kenta Kon kısa süre önce yaptığı açıklamada, ABD'nin Japon araçlarına uyguladığı gümrük vergisini yüzde 15'e düşürmesine rağmen durumun hala son derece zorlu olduğunu ifade etti.

Analistler, ikili ticaret taahhütleri kapsamında ABD yatırımlarını artırmaları teşvik edilen Japon otomobil üreticilerinin aynı zamanda da daha yüksek gümrük vergileri ödemeleri nedeniyle çifte yükle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunuyor.

Ayrıca bu tür yükümlülüklerin, yerli araştırma ve geliştirme kaynaklarını tüketme ve genel olarak endüstriyel tabanı zayıflatma riski taşıdığına işaret ediliyor.

Sonuçların şirket bilançolarının çok ötesinde olduğunu gösteren verilere göre 2024 yılında, Japonya'nın ABD'ye yaptığı otomobil ihracatı, Japonya'nın bu ülkeye yaptığı toplam ihracatın yüzde 28,3'ünü oluşturdu.

Maliye Bakanlığı verilerine göre nisan-eylül döneminde ABD'ye yapılan ihracat, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 azalarak 9,7115 trilyon yene geriledi.