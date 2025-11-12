Haberler

Japon Otomobil Sektörü Gümrük Vergileri Altında Zorluk Yaşıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya'nın önde gelen otomobil üreticileri, ABD'nin uyguladığı gümrük vergileri nedeniyle mali sonuçlarında ciddi kayıplar yaşadı. Toyota, Honda, Nissan ve diğerleri, toplamda 1,5 trilyon yen zarar açıkladı. Gümrük vergileri sektördeki kar marjlarını olumsuz etkileyerek üretim ve lojistik maliyetlerini artırdı.

TOKYO, 12 Kasım (Xinhua) -- Japonya'nın önde gelen otomobil üreticileri, 2025 mali yılının ilk yarısına ait sonuçların ortaya koyduğu üzere sektör genelinde toplam karın düşmesi ve yapısal baskının artmasıyla ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerinin ağırlığı altında eziliyor.

Nikkei'ye göre Japonya'nın önde gelen 7 üreticisi olan Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Mitsubishi Motors, Subaru ve Suzuki nisan ayında yürürlüğe giren ABD gümrük vergileri nedeniyle nisan-eylül döneminde tahminen toplam 1,5 trilyon yen (yaklaşık 9,7 milyar ABD doları) zarar etti.

Gümrük vergilerinin ciddi etkisiyle Nissan, Mazda ve Mitsubishi Motors bu dönemde net zarar açıklarken, dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota da gelirindeki artışa rağmen işletme karındaki yüzde 18,6 düşüşle 2008 küresel finans krizinden bu yana Kuzey Amerika'da ilk kez işletme zararı kaydetti.

Honda'nın net karının önceki yıla göre yüzde 37, Subaru'nun net karınınsa yüzde 45 düşmesi, gümrük vergisi şokunun tüm sektördeki kar marjlarını ne kadar derinden etkilediğini gösterdi.

Birçok şirketin pazar payını korumak için ABD'de fiyatları artırmaması, kısa vadede satışların korunmasını sağladı ancak üretim ve lojistik maliyetlerinin artmasıyla karlılığın azalmasına yol açtı.

Toyota Mali İşler Direktörü Kenta Kon kısa süre önce yaptığı açıklamada, ABD'nin Japon araçlarına uyguladığı gümrük vergisini yüzde 15'e düşürmesine rağmen durumun hala son derece zorlu olduğunu ifade etti.

Analistler, ikili ticaret taahhütleri kapsamında ABD yatırımlarını artırmaları teşvik edilen Japon otomobil üreticilerinin aynı zamanda da daha yüksek gümrük vergileri ödemeleri nedeniyle çifte yükle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunuyor.

Ayrıca bu tür yükümlülüklerin, yerli araştırma ve geliştirme kaynaklarını tüketme ve genel olarak endüstriyel tabanı zayıflatma riski taşıdığına işaret ediliyor.

Sonuçların şirket bilançolarının çok ötesinde olduğunu gösteren verilere göre 2024 yılında, Japonya'nın ABD'ye yaptığı otomobil ihracatı, Japonya'nın bu ülkeye yaptığı toplam ihracatın yüzde 28,3'ünü oluşturdu.

Maliye Bakanlığı verilerine göre nisan-eylül döneminde ABD'ye yapılan ihracat, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 azalarak 9,7115 trilyon yene geriledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayko Cepkin yasa boğuldu! Şehit askerlerimizle daha önce aynı uçakta uçmuş

Acı haberle yıkıldı! Şehitlerimizle olan fotoğrafını paylaştı
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Polislere maaş promosyonu müjdesi! Tarih belli oldu

Polislere müjde! İşte hesaplara yatacağı tarih
19 yaşındaki genç, kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
Hayko Cepkin yasa boğuldu! Şehit askerlerimizle daha önce aynı uçakta uçmuş

Acı haberle yıkıldı! Şehitlerimizle olan fotoğrafını paylaştı
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit düştü! Paylaşım bile yapmış

Kahreden tesadüf! 3 yıl sonra aynı gün şehit düştü
İmamoğlu'ndan İBB iddianamesine ilk tepki: Duruşmalar canlı yayınlansın

2352 yıl hapsi istenen İmamoğlu'ndan ilk açıklama
PFDK, Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal'ın idari tedbir kararlarını kaldırdı

TFF'den bahis oynadığı öne sürülen 2 futbolcu hakkında yeni karar
İki farklı şirket seçim anketi yaptı, sonuçların birbiriyle alakası yok

İki farklı şirket seçim anketi yaptı, sonuçlar çok farklı
500 bin sosyal konutta başvuru ücretini yatırma süresi ne kadar?

500 bin konutta kritik detay! Bu süreyi aşanın başvurusu yanıyor
Michael Jackson'ın kızı Paris'ten uyuşturucu itirafı

Michael Jackson'ın kızı Paris'ten uyuşturucu itirafı
Tuncay Şanlı Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi

Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.