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Bursa'da tefecilik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

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Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı, çok sayıda çek, senet ve 576 bin 700 lira ele geçirildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

İznik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldıkları tespit edilen zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilere ait adreslerdeki aramalarda çok sayıda çek ve senet, tapu senedi, 576 bin 700 lira, tabanca, fişek ve dijital materyal ile doküman ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.A, E.A, U.T, U.D, A.D, S.S. ve M.C'nin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz
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