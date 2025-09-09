Haberler

İzmir'in Kurtuluşu Kutlandı: Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ün Hava Gösterisi

İzmir'in Kurtuluşu Kutlandı: Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ün Hava Gösterisi
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timleri Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında unutulmaz bir hava gösterisi gerçekleştirdi. Gündoğdu Meydanı'nda vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK büyük beğeni topladı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla hava gösterisi yaptı.

Gündoğdu Meydanı'nda toplanan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Türk Yıldızları'nın sergilediği akrobasi gösterisi büyük beğeni topladı.

Ardından SOLOTÜRK'ün nefes kesen manevraları, meydanı dolduran kalabalık tarafından alkışlarla karşılandı.

Vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve marşlarla gösteriye eşlik ederken, cep telefonlarıyla kaydettikleri anlarla etkinliği ölümsüzleştirdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
