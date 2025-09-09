İzmir'in Kurtuluşu Kutlandı: Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ün Hava Gösterisi

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla hava gösterisi yaptı.

Gündoğdu Meydanı'nda toplanan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Türk Yıldızları'nın sergilediği akrobasi gösterisi büyük beğeni topladı.

Ardından SOLOTÜRK'ün nefes kesen manevraları, meydanı dolduran kalabalık tarafından alkışlarla karşılandı.

Vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve marşlarla gösteriye eşlik ederken, cep telefonlarıyla kaydettikleri anlarla etkinliği ölümsüzleştirdi.