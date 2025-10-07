Haberler

İzmir'de Sağanak Yağışlar Esnafı Zor Durumda Bıraktı

İzmir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle caddeler suyla doldu. Esnaflar, dükkanlarını korumak için kum torbası kullanarak önlem almaya çalıştı. Bazı bölgelerde su baskınları yaşandı.

ESNAF, KUM TORBALARIYLA ÖNLEM ALDI

İzmir'de dün akşam saatlerinde başlayıp, aralıklarla devam eden sağanak etkisini sürdürürken, kent merkezindeki bazı cadde ve sokaklar suyla dolu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle rögarlar taşarken, esnaftan bazıları dükkanlarına dolan suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Bazı iş yeri sahipleri ise su baskınını önlemek için kapılarının önüne kum torbası yerleştirip, set oluşturdu.

Alsancak Mahallesi'nde market işleten evli, 2 çocuk babası Cemil Çakmakçı (53), "Bu bölge değişmiyor, 40 yıldır aynı. Mazgallar daha yeni yapıldı. Barikat yaptık ama iş yerini koruyacağını da düşünmüyorum" dedi.

Öte yandan son 24 saatte en çok yağış alan ilçe Dikili'de de cadde ve sokaklar göle döndü. Araçların sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastığı belirtildi.

Kadir ÖZEN-Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
