İzmir'de Kamu İşçileri, Toplu Sözleşme Taleplerini Açıkladı

İzmir'de HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı çalışanlar, 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin taleplerini açıkladı.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen çalışanlar, çeşitli sloganlar attı.

Grup adına basın açıklaması yapan Öz Sağlık-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Cihan Kaya, HAK-İŞ olarak aylar önce başlayan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü sürecini umutla ve sabırla takip ettiklerini, emeklerinin karşılığını alarak geçim derdine çare olacak bir toplu sözleşmeyle sonuçlanmasını beklediklerini belirtti.

Taleplerini aktaran Kaya, kendilerine sunulan teklifin hayal kırıklığı yarattığını ifade etti.

Kaya, teklifi bu haliyle müzakere etmeyi uygun bulmadıklarını kaydederek Kaya, şunları söyledi:

"Yetkililer, sürecin devam ettiğini ve yeni bir teklif üzerinde çalışıldığını iletti. Yeni teklifin bir an önce verilmesini istiyoruz. Bu süreç daha fazla uzamamalı, kamu işçisinin iradesi dikkate alınmalı ve sunulacak yeni teklif emekçilerin beklentisini karşılamalı. Kamu çerçeve protokolündeki taleplerimiz ve beklentilerimiz karşılanmazsa, demokratik haklarımızı kullanmaktan da geri durmayacağımızı ifade ediyoruz."

Açıklamaya HAK-İŞ İzmir İl Başkanı Gültekin Şimşek de katıldı.