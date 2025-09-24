Haberler

İzmir'de Göztepe Taraftarları Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 14 Tutuklama

İzmir'in Konak ilçesinde Göztepe taraftarları arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili 18 şüpheli gözaltına alındı, 14'ü tutuklandı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, Göztepe taraftarı 2 grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Olay, 19 Eylül'de saat 22.30 sıralarında, Mithatpaşa Caddesi Göztepe Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Göztepe taraftarı olan 2 grup arasında çıkan tartışma büyüyüp bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Emircan Övüç (24) ile birlikte 8 kişi tabancayla vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan CNC operatörü Emircan Övüç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastaneye kaldırılan yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin 18 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
