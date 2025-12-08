Haberler

İzmir Büyükşehir Belediyesi işçilerinden çıplak ayaklı eylem

Güncelleme:
İZELMAN, İZNERJİ, İZFAŞ, İZTEK ve EGEŞEHİR çalışanları, eksik yatırılan maaşları ve 4 aydır ödenmeyen sosyal hakları nedeniyle eylem yaparak, 'Çıplak maaşa karşı çıplak ayak ile yürüyoruz' pankartı açtı. İşçiler, haklarını alana kadar mücadele edeceklerini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketlerinden İZELMAN, İZNERJİ, İZFAŞ, İZTEK ve EGEŞEHİR çalışanları, kasım ayı maaşlarını eksik yatırılması, maaşa ilave sosyal haklarının ise 4 aydır ödenmemesi nedeniyle iş bıraktı, çıplak ayak eylemi yaptı.

Genel İş İzmir Şubeleri binası önünde bir araya gelen işçiler, "Çıplak maaşa karşı çıplak ayak ile yürüyoruz" pankartı açtı, slogan attı.

İşçiler ayakkabılarını ve çoraplarını çıkararak Mürselpaşa Bulvarı'ndan Kültürpark 9 Eylül Kapısı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında slogan atan işçiler, ellerindeki ayakkabıları salladı.

Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, 9 Eylül Kapısı önünde gazetecilere 23 bin işçinin sosyal haklarını ve maaşlarını eksik aldığını belirterek, haklarının gasbedildiğini söyledi.

Belediye yönetimiyle aylardır görüşmelerini sürdürdüklerini ancak somut bir ödeme takviminin açıklanmadığını aktaran Gül, "Günlerdir belediye bürokratları 'maaşlarda herhangi bir sorun yok' demelerine rağmen maaş ödemesinden bir gün önce bazı basın organlarında 'emekçilerin maaşları çıplak ücret olarak yatırılacak' haberleri çıkmış, aradığımızda bu haberin doğru olduğu tarafımıza bildirilmiştir. Maaşımıza yapılan bu saldırıyla kiralarımızı, kredilerimizi ve faturalarımızı ödeyemez hale geldik. Bu tutum sabrımızı taşırmış ve işçiyi bilinçli olarak sokağa itmiştir." ifadelerini kullandı.

Gül, eylemlerinin hukuki ve meşru olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Başlattığımız eylemi sadece maaşlarımız için değil, 4 aydır zamanında ödenmeyen sosyal haklarımız için de yaptığımızın bilinmesini isteriz. Sosyal haklarımız ile ilgili somut bir ödeme yapılmadığı takdirde eylemlerimiz devam edecektir. Haklarımızı bekleyerek değil, mücadele ederek alacağız. Bugün sabah saatlerinden itibaren tüm iş yerlerimizde yarım gün iş bırakarak sesimizi yükseltiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi bizleri ciddi şekilde muhatap alıp haklarımız için ödeme planı yapmadığı ve iş güvencemiz sağlanmadığı takdirde, fiili ve meşru mücadelemizi kararlılıkla yükselteceğiz."

"5 günlük eylem planımız var"

Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal da bir hafta boyunca eylemlerin devam edeceğini kaydederek, "Bugün otobüsler durmadı. Can alıcı işlerimizin bazıları da durmadılar. İşlerimizi ve halkımızı aksatmadık. Ancak bizim 5 günlük bir eylem planımız var." dedi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
