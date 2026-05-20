İzmir'de otogar ve toptancı hallerinde bayram öncesi denetim; işletmelere ceza yağdı

İZMİR Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı tatili öncesinde otogar ve toptancı hallerinde denetim yapıldı. Otogardaki denetimlerde yönetmeliğe aykırı hareket ettikleri belirlenen 67 seyahat işletmesine toplam 615 bin 815 TL; kafe ile restoranlara ise toplam 63 bin 568 TL idari para cezası uygulandı.

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı tatili öncesinde vatandaşların ekonomik menfaatlerinin korunması, piyasada fiyat istikrarının sağlanması ve haksız uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla il genelinde denetimleri yoğunlaştırdı. Bu kapsamda il ve ilçelerdeki şehirler arası yolcu taşımacılığı hizmeti sunulan otogarlarda ve bu otogarların içinde bulunan kafe ve restoran gibi işletmeleri ile sebze ve meyve hallerinde kapsamlı denetimler yapıldı. Otogarlarda özellikle bilet ücretlerinin vatandaşların görebileceği bir biçimde işletmelerce sunulup sunulmadığı, bilet fiyatlarında haksız fiyat artışı yapılıp yapılmadığı, tarifeye aykırı uygulamaların bulunup bulunmadığı, tüketiciyi yanıltıcı işlemler ve haksız rekabete yol açabilecek uygulamaların var olup olmadığı kontrol edildi.

MEYVE-SEBZE FİYATLARI KONTROL EDİLDİ

Meyve sebze hallerinde de ürünün Hal Kayıt Sistemi'nde bildiriminin bulunup bulunmadığı, bildirimin içeriği ile fiziki ürünün uyumlu olup olmadığı hususlarıyla, sebze meyve ürünlerinin fiyat hareketleri, stokçuluk, kayıt dışı faaliyetler ve piyasa dengesini bozabilecek uygulamalar yakından takip edildi. Vatandaşların temel gıda ürünlerine makul fiyatlarla erişiminin sürdürülebilmesi amacıyla gerekli kontroller yapıldı.

İŞLETMELERE CEZA YAĞDI

Bu kapsamda il ve ilçelerde şehirler arası yolcu taşımacılığı hizmeti sunulan otogarlarda yapılan denetimlerde; 67 seyahat işletmesinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırı eylemleri tespit edildi. Bu işletmelere 615 bin 815 TL idari para cezası uygulandı. Otogarlarda bulunan kafe ve restoranlarda yapılan denetimlerde de anılan kanun ve yönetmeliğe aykırı uygulamaları tespit edilen işletmelere 63 bin 568 TL idari para cezası kesildi.

5 İLÇEDEKİ 73 İŞLETME DENETLENDİ

Diğer yandan Buca, Menemen, Ödemiş, Selçuk ve Bergama ilçelerinde kurulu bulunan sebze meyve hallerinde toplam 73 işletmede denetim yapıldı. İzmir Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri, "Bayram tatili öncesi ve tatil sürecinde vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamasını önlemek, adil ve şeffaf ticaret düzenini korumak ve piyasadaki fırsatçı uygulamalara karşı etkin mücadeleyi sürdürmektir. Denetimlerimiz bu süreçte aralıksız devam edecektir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı