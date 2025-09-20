İzmir'de 9 Eylül Yarı Maratonu Nedeniyle Bazı Yollar Trafiğe Kapalı

İzmir'in kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu nedeniyle bazı yolların ulaşıma kapatılacağı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkinlik sürecisinde Cumhuriyet Bulvarı üzeri Cumhuriyet Meydanı'ndan itibaren sahil istikameti ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı deniz tarafı taşıt trafiğine kapatılacak.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarınıda trafik akımının kara tarafından gidiş geliş olarak sağlanacağı bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"??Mustafa Kemal Sahil Bulvarı kara tarafı ile Cumhuriyet Bulvarı kesişiminden (Gümrük Kavşağı) Fevzipaşa Bulvarına mecburi istikamet verilecektir. ??Gazi Bulvarı ile Cumhuriyet Bulvarı kesişiminden (Borsa Kavşağı) Mustafa Kemal Sahil Bulvarına katılmak isteyen sürücüler Cumhuriyet Bulvarını takiben Gümrük Kavşağından Mustafa Kemal Sahil Bulvarı kara tarafına katılabileceklerdir. ??Haydar Aliyev Bulvarı etkinlik süresince İncirlialtı'ndan Konak istikametine araçlar için tek yön olacaktır. ??Konak Tüneli'nden Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nı kullanarak İncirlialtı istikametine gitmek isteyen sürücüler Mithatpaşa Caddesi'ni takiben Karataş Kavşağı'ndan Mustafa Kemal Sahil Bulvar kara tarafına katılabileceklerdir."