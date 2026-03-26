İyilik İçin Sanat Derneğinin "Pasajda Bir Yıl" projesi altıncı dönemine girdi

İyilik İçin Sanat Derneği, genç sanatçıları destekleme amacıyla 'Pasajda Bir Yıl' isimli projesinin altıncı dönemine başladı. Proje, yeni mezun sanatçılara atölye çalışmaları ve mentorluk sunarak eser üretimlerini teşvik edecek.

Sanatı daha geniş kitlelerle buluşturma hedefiyle çalışmalarını sürdüren İyilik İçin Sanat Derneğinin genç sanatçıları destekleyen "Pasajda Bir Yıl" projesi, altıncı dönemine girdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yeni mezun genç sanatçılara destek olmak üzere kurgulanan projenin bu yıl ana sponsorluğunu İyi Finans üstlendi.

Projenin fikir sahiplerinden ressam Prof. Dr. Nedret Sekban ve sanatçı Aslı Özok'un koordinatörlüğünde yürütülen programa seçilen genç sanatçılar, haftada en az dört gün Fairmont Quasar İstanbul binasında yer alan İyi Finans ofisindeki atölyede çalışma yapacak.

Katılımcıların proje süresince en az 12 eser üretmesi beklenirken, yıl sonunda seçilecek eserlerden biri İyilik İçin Sanat Derneği koleksiyonuna, biri ise İyi Finans koleksiyonuna dahil edilecek.

Üretim için gerekli tüm malzeme giderleri de İyilik İçin Sanat Derneği tarafından karşılanırken, proje kapsamında düzenlenen mentorluk buluşmaları ve üç ayda bir gerçekleştirilecek atölye ziyaretleriyle sanatçıların gelişimleri yakından takip edilecek.

Bir yılın sonunda düzenlenecek sergiyle katılımcılar eserlerini sanatseverlerle buluşturma fırsatı yakalarken, satışlardan elde edilen gelirin yüzde 60'ı sanatçılara, yüzde 40'ı ise sürdürülebilirlik için yeniden projeye aktarılacak.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

