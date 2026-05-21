Doğurganlık hızı 1,42'ye düştü: Beka sorunu

(ANKARA) - İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, toplam doğurganlık hızının 1,42 seviyesine gerilediğini belirterek, "Toplam doğurganlık hızı 2014 yılından itibaren aralıksız düşüş eğiliminde. Bu, ülkemiz için bir beka sorunudur" dedi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, açıklanan 2025 yılı doğum istatistiklerine ve Türkiye'deki doğurganlık hızının düşüş trendine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir kadının sahip olduğu ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızının 1,42 seviyesine gerilediğine dikkati çeken Usta, nüfusun en azından mevcut düzeyini koruyabilmesi adına bu oranının minimum 2,10 olması gerektiğini belirtti.

Usta, şunları kaydetti:

"Toplam doğurganlık hızı 2014 yılından itibaren aralıksız düşüş eğiliminde. Bu, ülkemiz için bir beka sorunudur. Siyasete ilk girdiğim dönemden beri sürekli çeşitli vesilelerle bu konuyu gündeme getirdim, 'siyaset üstü bir meseledir' dedim. 2024 yılı Şubat ayında Grup Önerisi verdik:"

'Türkiye'deki nüfus artış hızındaki veya doğurganlıktaki düşüşün araştırılması'. Cumhur İttifakı oylarıyla reddedildi. Peki, bu kadar önemli bir konuda iktidar ne yapıyor?

'En az 3 çocuk' diyor, güzel… Ama bu, bir söylemin ötesine geçiyor mu? Bir vizyon belgesi açıklamışlar, bomboş. Bu eğilimin nedenini araştırdınız mı? Elinizde bilimsel bir çalışma var mı? Bu keskin düşüşün nedeni, kötü giden ekonomi mi, ülkenin geleceğine dair endişeler mi, çocuk yapmanın ve büyütmenin maliyeti mi, yetersiz kreş ve bakım olanakları mı, içi boşaltılan eğitim sistemi mi, gençlerin işsiz kalması ve kendilerini dahi geçindirememesi mi? Bölgesel olarak ciddi farklar var. Eğitim durumuna göre ciddi farklar var. Belki de her kesim ve her sebep için ayrı tedbir almak gerekiyor. Buna çalıştınız mı? Ama bunlara kafa yormak yerine geçmişe suç atmak elbette daha kolay. Bir AK Parti klasiği… Siz yine kurul kurun, içi boş vizyon belgeleri açıklayın, bir de harçlık sayılabilecek çocuk yardımları yapın."

Kaynak: ANKA