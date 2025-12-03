Haberler

İyi Partili Türkoğlu: "Meclis Gelir Dağılımındaki Adaletsizliği Derinleştiren Değil, Azaltan Bir Karar Almalıdır"

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, üst kademedeki yöneticilere yapılacak maaş artışının tüm kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bazı üst kademe yöneticiler ile uzman ve müfettişlerin maaşlarının artırılmasına ilişkin, "Bu düzenleme yüz binlerce kamu emekçisini dışarıda bırakmayan ve çalışma barışını zedelemeyen bir iyileştirmeyi kapsamalıdır. Çünkü biliyoruz ki enflasyon yalnızca amire, memura, hizmetliye, müdüre bakmıyor; maaşlarda topyekun bir erimeye yol açıyor. Meclis gelir dağılımındaki adaletsizliği derinleştiren değil, azaltan bir karar almalıdır" dedi.

Türkoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bazı üst kademe yöneticiler ile uzman ve müfettişlerin maaşlarının artırılmasına ilişkin açıklama yaparak tüm personele kademeli şekilde bu artışın yapılmasını önerdi. İYİ Partili Türkoğlu'nun, konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gündeme alınan ve Meclis'e sevk edilen önergeyle genel müdürlerden daire başkanlarına kurum başkanlarından müfettiş ve uzmanlara kadar üst yönetim ve kariyer meslek gruplarına 30 bin liraya kadar ek mali artış yapılması karara bağlandı. Öncelikle şunu net olarak ifade edelim: Kamu görevlilerinin, alt kademeden en üst kademeye kadar, her çalışanın emeğini büyüten, alın terini güçlendiren bu tür adımları tabii ki destekliyoruz. Ancak aynı ölçüde önemli olan başka bir ilke de nedir? Adalet. Bu düzenleme yüz binlerce kamu emekçisini dışarıda bırakmayan ve çalışma barışını zedelemeyen bir iyileştirmeyi kapsamalıdır. Çünkü biliyoruz ki enflasyon yalnızca amire, memura, hizmetliye, müdüre bakmıyor; maaşlarda topyekun bir erimeye yol açıyor.

"Meclis gelir dağılımındaki adaletsizliği derinleştiren değil, azaltan bir karar almalı"

Elbette üst düzey yöneticiler de emeğinin karşılığını almalıdır. Ancak aynı pahalılıkla mücadele eden milyonlarca kamu çalışanı yerine maaş iyileştirmesinin sadece dar bir gruba yapılması kamu personel rejimini çökerten bir yaklaşım olur. Burada milletvekillerine ve özellikle de hükümete açın çağrımızdır. Bu düzenleme tüm kamu görevlilerini kademeli bir şekilde kapsayacak hale dönüştürülerek Genel Kurul'dan geçmelidir. Diyoruz ki; Meclis gelir dağılımındaki adaletsizliği derinleştiren değil, azaltan bir karar almalıdır. Meclis'e sevk edilen bu önerge tüm partilerin ortak kararıyla daha adil, daha dengeli, tüm çalışanların yüzünü güldürecek bir şekilde dönüştürülmelidir. Önemle belirtmek isteriz ki bu çağrıyı bir siyasi rant ya da polemik için değil, çalışanlarımızın tamamının hakkı için yapıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu ülkede kamu personel rejimi sadece bir kesimi memnun ederek değil en alttan en üstte tüm çalışanları kapsayan adil bir yapıyla ayakta kalır."

