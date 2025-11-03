Haberler

İYİ Parti'den Vergi Artışlarına Sert Eleştiri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Alper Akdoğan, vergi ve harç artışlarını eleştirerek, bu durumun dar gelirli aileler ve emeklileri zorlayacağını belirtti. Ülke kaynaklarının verimsiz kullanımı ve halkın sırtına yıkılan ekonomik yük konusunda uyarılarda bulundu.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Alper Akdoğan, vergi ve harçlara yapılacak artışları eleştirerek, "Üretmeyen, planlamayan, tasarrufu devletin değil vatandaşın üzerinden sağlayan bu ekonomi yönetimi; dar gelirli aileleri, emekliyi, gençleri ve çalışan kesimi daha da zorlayacaktır. Sorumuz basit: Kötü yönetimin bedelini neden millet ödüyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Alper Akdoğan, sosyal medya hesabından vergi ve harçlara yapılacak zamları eleştirerek şunları kaydetti:

"1 Ocak 2026 itibarıyla; vergi, harç ve cezalardan binek otomobil giderlerine, emlak vergisinden çalışanların yemek ve ulaşım bedellerine, IMEI kayıt ücretinden yurt dışı çıkış harcına kadar birçok kalemde yapılacak artışlar; ekonomik yükü yine geniş halk kesimlerinin sırtına yıkan bir anlayışın sonucudur. Bu zamlar, vatandaşın cebine doğrudan uzanan bir el niteliğindedir. Üretmeyen, planlamayan, tasarrufu devletin değil vatandaşın üzerinden sağlayan bu ekonomi yönetimi; dar gelirli aileleri, emekliyi, gençleri ve çalışan kesimi daha da zorlayacaktır.

"Bu düzen değişmeden hiçbir rakam iyileşmez"

Sorumuz basit: Kötü yönetimin bedelini neden millet ödüyor? Devletin kaynaklarını verimsizce tüketen, gösterişi ve konforu kendisine hak, fedakarlığı ise millete ödev gören anlayış değişmeden; yapılan her artış adaletsizliğin yeniden üretilmesinden başka bir şey değildir. Biz, ülkenin kaynaklarının doğru, şeffaf ve adil bir şekilde yönetildiği; verginin yük değil hizmet olduğu bir düzeni savunuyoruz. Halktan alınanın yine halka döndüğü, refahın paylaşıldığı bir Türkiye mümkündür. Bu düzen değişmeden hiçbir rakam iyileşmez. Biz değiştirmeye kararlıyız."

Kaynak: ANKA / Güncel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 4.9'luk bir deprem daha

Şehir beşik gibi! Korkutan deprem çok sayıda ili salladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında

100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında
Bu acıya yürek dayanmaz! Morg önünde sinir krizi geçirdiler

Bu acıya yürek dayanmaz! Morg önünde sinir krizi geçirdiler
Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor: İşte yeni modelin detayları

Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor: İşte yeni modelin detayları
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında

100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında
Muslera'dan Arjantin futbolunu çalkalayan açıklama! Maç sonu resmen çıldırdı

Muslera'dan Arjantin futbolunu çalkalayan açıklama
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
Kafede sipariş yüzünden tartıştığı eski iş arkadaşını sustalıyla öldürdü

Daha 19 yaşında! Kafede sustalıyla cinayet işledi
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Kenny Arroyo, derbi sonrası Siyah-beyazlı taraftarı çıldırttı

Derbi sonunda ortalığı fena karıştırdı! Taraftarlar 'hain' ilan etti
Viktoria Plzen'de Fenerbahçe maçı öncesi şok: Genç yıldız sakatlandı

Fenerbahçe maçı öncesi şok: Takımın yıldızı sakatlandı
Herkes Sergen Yalçın'ın yorumcuyken yaptığı açıklamayı konuşuyor

Yorumcuyken yaptığı açıklamalar yeniden gündemde
İnsanlar dünyadan silinişlerini izleyecek! Buzullar 2100 yılında tamamen yok olacak

İnsanlar dünyadan silinişlerini izleyecek! 2100 yılında yok olacaklar
Haritadan silinen köy! Muhtar bile 5 yıl dayanabildi

Haritadan silinen köy! Muhtar bile 5 yıl dayanabildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.