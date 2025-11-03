İYİ Parti'den Vergi Artışlarına Sert Eleştiri

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Alper Akdoğan, vergi ve harçlara yapılacak artışları eleştirerek, "Üretmeyen, planlamayan, tasarrufu devletin değil vatandaşın üzerinden sağlayan bu ekonomi yönetimi; dar gelirli aileleri, emekliyi, gençleri ve çalışan kesimi daha da zorlayacaktır. Sorumuz basit: Kötü yönetimin bedelini neden millet ödüyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Alper Akdoğan, sosyal medya hesabından vergi ve harçlara yapılacak zamları eleştirerek şunları kaydetti:

"1 Ocak 2026 itibarıyla; vergi, harç ve cezalardan binek otomobil giderlerine, emlak vergisinden çalışanların yemek ve ulaşım bedellerine, IMEI kayıt ücretinden yurt dışı çıkış harcına kadar birçok kalemde yapılacak artışlar; ekonomik yükü yine geniş halk kesimlerinin sırtına yıkan bir anlayışın sonucudur. Bu zamlar, vatandaşın cebine doğrudan uzanan bir el niteliğindedir. Üretmeyen, planlamayan, tasarrufu devletin değil vatandaşın üzerinden sağlayan bu ekonomi yönetimi; dar gelirli aileleri, emekliyi, gençleri ve çalışan kesimi daha da zorlayacaktır.

"Bu düzen değişmeden hiçbir rakam iyileşmez"

Sorumuz basit: Kötü yönetimin bedelini neden millet ödüyor? Devletin kaynaklarını verimsizce tüketen, gösterişi ve konforu kendisine hak, fedakarlığı ise millete ödev gören anlayış değişmeden; yapılan her artış adaletsizliğin yeniden üretilmesinden başka bir şey değildir. Biz, ülkenin kaynaklarının doğru, şeffaf ve adil bir şekilde yönetildiği; verginin yük değil hizmet olduğu bir düzeni savunuyoruz. Halktan alınanın yine halka döndüğü, refahın paylaşıldığı bir Türkiye mümkündür. Bu düzen değişmeden hiçbir rakam iyileşmez. Biz değiştirmeye kararlıyız."