İyi Partili Çömez:  Küresel Tefeciye Her Gün 7,5 Milyar TL Faiz Ödeyen Tek Adam Rejimi, Emekliye Gelince 'Para Yok' Diyor

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, emekliye ikramiye artışı yapılmaması kararına karşı çıkarak hükümeti eleştirdi. Çömez, emeklinin hakkını savunacaklarını belirtti.

(ANKARA) - İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, emekliye ikramiye artışı yapılmaması kararına tepki gösterdi.

Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanı 'yüksek gelirli ülkeler arasındayız' diyor. Başkanı 'zorluklarımız ortada, kaynak yok, emekli ikramiyesine zam yok' diyor. Küresel tefeciye her gün 7,5 milyar TL faiz ödeyen tek adam rejimi, emekliye gelince 'para yok' diyor! Bu yıl emekli ikramiyesine zam yapamadılar, kasayı kurutmuşlar yani! İYİ Parti emeğin değerini bilmeye, emeklinin hakkını savunmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

