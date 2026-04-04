İyi Partili Türkoğlu'ndan Zamlara Tepki: Bu Bir Sosyal Yıkımdır

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu, elektrik ve doğal gaza yapılan yüzde 25'lik zamma tepki göstererek, "Bu yaptığınız zam sosyal bir yıkımdır. Bu, dar gelirlinin ocağını söndürmektir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, elektrik ve doğal gaza yapılan yüzde 25 oranındaki zamma ilişkin yaptığı açıklamada, artışların vatandaşın yaşam koşullarını daha da zorlaştırdığını belirtti. Türkoğlu, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ülkeyi neredeyse yaşanmaz hale getiren AK Parti iktidarının en iyi bildiği iş, zam üstüne zam yapmak! İşte elektrik ve doğalgaza yüzde 25 zam daha yaparak bu milletin sabrına ağır bir darbe daha vurdular! Bakın, savaş halindeki ülkeler bile bu vicdansızlığı yapmıyor. Bombalar altında yaşayan Ukrayna'da bile elektrik ve doğalgaz fiyatları serbest bırakılmadı. Devlet, uzun süredir fiyatları sübvanse ediyor."

Enerji krizinden etkilenen Almanya, doğalgaz ve elektrik faturalarına tavan fiyat uygulaması getirdi; vatandaşa doğrudan destek verdi. İngiltere'de faturalar sınırlandı, devlet milyarlarca sterlin destek açıkladı. Fransa, elektrik fiyat artışını yüzde 4 ile sınırladı; geri kalan maliyeti devlet üstlendi.

Peki, bizde ne oluyor? En kolay iş yapılıp zam üstüne zam konuyor! Bu ülkede vatandaş markette fileyi dolduramıyor, İnsanlar artık etiketlere bakıp geri dönüyor, Kiralar uçmuş; insanlar maaşıyla ev kirasını bile ödeyemez hale gelmiş, kimin umurunda! Zaten ay sonunu getiremeyen milyonlara diyorsunuz ki: 'Biraz daha sıkın dişinizi!' Yahu, vatandaşta sıkacak diş kalmadı! Bu yaptığınız zam sosyal bir yıkımdır. Bu, dar gelirlinin ocağını söndürmektir! Ve açık söylüyorum: Millete yaşattığınız bu vicdansız dönem, yarın siyasi tarihe 'vatandaşın göz göre göre yoksullaştırıldığı kayıp yıllar' olarak geçecek. Millet bunu asla unutmayacak; Sandık günü geldiğinde de bunun hesabını mutlaka soracak! Görecek ve bizzat yaşayacaksınız!"

Kaynak: ANKA