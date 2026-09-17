İtalya'da hükümet, küçük ve orta boy araçlara 2027 yılı için vergi muafiyeti getirdi

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İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, küçük ve orta ölçekli otomobil ve motosikletler için ödenen araç mülkiyet vergisini 2027 yılı için kaldırdı.

Başbakan Meloni başkanlığında dün toplanan kabinede, 80 kilovat (kW) güce sahip otomobil ve motosikletlere yönelik vatandaşların bulundukları yerlerin bölgesel yönetimlerine ödediği araç mülkiyet vergisini 2027 yılı için kaldırmayı kararlaştırdı.

Meloni, bakanlar kurulundan sonra yaptığı açıklamada, "Hükümet bugün, İtalyanların en çok nefret ettiği vergilerden birini kaldırıyor. Vergi yükünü azaltma yolunda ilerlemeye devam ediyoruz." dedi.

Başbakan Meloni, araç mülkiyet vergisinin kaldırılmasının özellikle küçük ve orta ölçekli otomobil ve motosikletleri günlük yaşamlarında sıkça kullananlara fayda sağlayacağını ifade etti.

Ekonomi ve Maliye Bakanı Giancarlo Giorgetti de bu verginin kaldırılmasının, kalıcı hale getirmeye çalışacağını, şimdilik tek seferlik bir uygulama olarak yapılandırıldığını söyledi.

Meloni hükümetinin bu adımıyla, tüm motosikletler, küçük ve orta boy otomobillerin yüzde 70'inden fazlası için geçerli olacağı ancak vatandaşların bu avantajdan sadece bir adet geçerli sigortalı araç için yararlanabileceği belirtildi.

Düzenlemenin, 14,5 milyon otomobil ve motosikleti kapsadığı kaydedildi.

Hükümet ayrıca, normalde bugün sona erecek olan dizel yakıt üzerindeki özel tüketim vergisi indirimini de 25 Eylül'e kadar uzattı.

Muhalefet partileri ise hükümetin küçük ve orta ölçekli otomobil ve motosikletler için ödenen araç mülkiyet vergisini 2027 yılı için kaldırmasının, gelecek yıl yapılacak seçimlere yönelik "seçim yatırımı" olduğunu savundu.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ülkede kurulan 68 hükümet arasında en uzun ömürlüsü olan Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin son anketlerde oy oranı, muhalefetteki sol ittifakla birbirine yakın görünüyor. Bunda, İtalyan ordusunun eski generallerinden Roberto Vannacci'nin şubat ayında kurduğu aşırı sağcı Ulusal Gelecek (FN) Partisi'nin oy oranının yükseliş trendinde olması ve Meloni hükümetindeki sağ partiler üzerinde bir baskı unsuru olarak öne çıkmasının da rol oynadığı değerlendirmeleri yapılıyor.

Kaynak: AA