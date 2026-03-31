Bakan Işıkhan: "İşsizlik Oranında ve İstihdamda Daha İyi Seviyelere Ulaşacak, Hedeflerimizi Gerçekleştireceğiz"

Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2026 yılı şubat ayı işgücü istatistiklerini değerlendirdi. Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, işsizlik oranındaki tek haneli seyrin 34 aydır devam ettiğini belirterek, uygulanan istihdam politikalarının "doğru ve etkin" olduğunu ifade etti.

Işıkhan, şubat ayında işsizlik oranının yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleştiğini anımsatarak, "İşgücü sayımız, şubat ayında bir önceki aya göre 286 bin kişi artarak 35 milyon 139 bin kişiye, işgücüne katılma oranımız ise 0,3 puan artarak yüzde 52,6'ya yükseldi" dedi.

"İstihdam kapasitemiz artmayı sürdürüyor"

Paylaşımında istihdam rakamlarındaki yükselişe de değinen Işıkhan, işgücü piyasaları güçlendikçe kapasite artışının sürdüğünü ifade etti. İstihdam edilenlerin sayısının ve oranının bir önceki aya göre artış gösterdiğini kaydeden Işıkhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İşgücü piyasalarımız güçlendikçe istihdam kapasitemiz artmayı sürdürüyor. İstihdam sayımız aynı dönemde 153 bin kişi artarak 32 milyon 158 bin kişiye, istihdam oranımız ise 0,2 puan artarak yüzde 48,2'ye ulaştı. Önümüzdeki süreçte hem işsizlik oranında hem de istihdamda daha iyi seviyelere ulaşacak, hedeflerimizi gerçekleştireceğiz."

Kaynak: ANKA