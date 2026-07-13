Haberler

İstanbul ve Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı; binlerce cep telefonu ele geçirildi

İstanbul ve Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı; binlerce cep telefonu ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı. Piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan binlerce kaçak cep telefonu, tablet ve aksesuar ele geçirildi.

Vehbi DEMİR / İSTANBUL, İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan binlerce kaçak cep telefonu, tablet ve aksesuar ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen cep telefonları ve aksesuarları piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden örgüt çökertildi. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği 12 ayrı operasyonda, kaçak yollarla yurda sokulduğu belirlenen bin 297 cep telefonu ile 528 cep telefonu aksesuarı ele geçirilmişti. Soruşturmayı derinleştiren kaçakçılık polisi, şebekenin diğer üyelerini ve depo olarak kullanılan adresleri tek tek tespit etti.

2 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: 9 GÖZALTI

Elde edilen deliller doğrultusunda harekete geçen ekipler, bugün sabah saatlerinde İstanbul ve Antalya'da belirlenen 13 iş yeri ve 11 ikamet adresi olmak üzere toplam 24 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 4 bin 480 kaçak cep telefonu, 11 bin 488 cep telefonu aksesuarı, 966 cep telefonu bataryası, 800 cep telefonu ekranı, 80 bluetooth hoparlör, 20 tablet ele geçirilerek el konuldu.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı

Yazıcıoğlu dosyası raftan indi! Tasarlayarak öldürmekten gözaltındalar
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası

Vay Haluk vay! Öyle bir isimle ortaklığı çıktı ki, asıl şimdi yandı
Haluk Levent kaçmayı planlıyormuş! Rotası deşifre oldu

Haluk Levent hazırlanıyormuş! İşte tır garajında yakalanmasının nedeni
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'yi karıştıran ölüm! Suikast iddiaları peş peşe geldi

ABD'yi ayağa kaldıran ölüm! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
Haluk Levent'in gözaltına alınması sonrası Türkiye bu listeyi konuşuyor

Haluk Levent'in gözaltına alınması sonrası herkes bu listeyi konuşuyor
Ece Erken'in havuz keyfi kabusa döndü! Yaşadığı panik kamerada

Havuz keyfi kabusa döndü! Ece Erken'in panik anları kamerada
MİT'ten sınır ötesinde DEAŞ operasyonu! Talip Güler Türkiye'ye getirildi

Şimdi hesap zamanı! Talip Güler yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Haluk Levent'ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun

Depremzedeler için alınan evleri bakın ne yapmışlar?
Haluk Levent soruşturmasında Oğuzhan Uğur sessizliğini bozdu

Aralarından su sızmıyordu! Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı
Dünya birincisi olan Ali Koç'un annesiyle diyaloğu gülümsetti

Dünya birincisi olan Ali Koç'un annesiyle diyaloğu gülümsetti