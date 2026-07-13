Haberler

İstanbul ve Antalya'da kaçak cep telefonu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul ve Antalya'da kaçak yollarla getirilen cep telefonu ve aksesuarlarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda binlerce cep telefonu, aksesuar, batarya ve ekran ele geçirildi.

İstanbul ve Antalya'da yurda kaçak yollarla cep telefonu ve aksesuarlarını getirenlere yönelik düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul ve Antalya'da 13 iş yeri ve 11 ikamet adresine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda ?4 bin 480 cep telefonu, 11 bin 488 cep telefonu aksesuarı, 966 cep telefonu bataryası, 800 cep telefonu ekranı ile 20 tablet ele geçirildi.

Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı

Yazıcıoğlu dosyası raftan indi! Tasarlayarak öldürmekten gözaltındalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında gerilim: Yalan söyleyenin Allah belasını versin

Kundakçı cinayeti davasında gerilim: Allah belasını versin
Dünya birincisi olan Ali Koç'un annesiyle diyaloğu gülümsetti

Dünya birincisi olan Ali Koç'un annesiyle diyaloğu gülümsetti
Haluk Levent soruşturmasında Oğuzhan Uğur sessizliğini bozdu

Aralarından su sızmıyordu! Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı
Haluk Levent'ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun

Depremzedeler için alınan evleri bakın ne yapmışlar?
Ece Erken'in havuz keyfi kabusa döndü! Yaşadığı panik kamerada

Havuz keyfi kabusa döndü! Ece Erken'in panik anları kamerada
Geçen yıl bu haldeydi! Son gelen görüntü mest etti

Geçen yıl bu haldeydi! Son gelen görüntü mest etti
Otobüste mide bulandıran görüntü! Polis hemen harekete geçti

Otobüste mide bulandıran görüntü