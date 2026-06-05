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İstanbul ve Adıyaman'da kaçak tütün mamulü operasyonunda 24 şüpheli yakalandı

İstanbul ve Adıyaman'da kaçak tütün mamulü operasyonunda 24 şüpheli yakalandı
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İstanbul ve Adıyaman'da kaçak tütün mamullerine yönelik 46 adreste düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 32 milyon lira olan ürünler ele geçirildi.

İSTANBUL ve Adıyaman'da kaçak tütün mamullerinin teminine yönelik toplam 46 adreste operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 32 milyon lira olan ürünler ele geçirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaçak tütün mamullerinin teminin önlenmesine yönelik soruşturma başlatıldı. Konu üzerine Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul ve Adıyaman'da, 21 ikamet ve 25 iş yerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, kaçak tütün mamullerinin dağıtıcısı oldukları belirlenen ve haksız kazanç elde ederek devleti vergi kaybına uğrattığı tespit edilen 24 şüpheli gözaltına alındı.

32 MİLYON LİRA DEĞERİNDE ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon gerçekleştirilen adreslerde yapılan aramalarda 1 milyon 772 bin 200 adet boş makaron, 1 milyon 38 bin 480 adet dolu makaron, 2 ton 400 kilogram kıyılmış tütün ve nargile tütünü, 1 milyon 880 bin 132 adet sigara sarma kağıdı, 22 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara, elektronik sigara tütünü, 11 bin 650 adet puro, 12 bin adet boş sigara paketi, 670 adet elektronik sigara ve nargile cihazı, 297 adet elektronik sigara likiti, 5 adet kompresör, 10 adet sigara sarma makinesi ile 1 adet hassas tartı ele geçirildi. El konulan ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 32 milyon lira olduğu tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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