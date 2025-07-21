İstanbul'un Sıcak Havalarında Serinleme Yöntemleri

İstanbul'u etkisi altına alan sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için denizde yüzmeyi ve sahillerde vakit geçirmeyi tercih etti.

Mevsim normallerinin üzerine seyreden sıcaklıklar nedeniyle bazı vatandaşlar denize girmeyi tercih ederken, bazıları da gölgelik alanlarda dinlendi.

İstanbul Boğazı'nda serinlemek isteyen bazı vatandaşlar, Avrupa Yakası'nda Beşiktaş'taki Bebek sahilinde denize girdi.

Denizden çıkanlar sahilde güneşlenirken, bazıları ise Bebek Parkı'nda gölgelik alanlarda vakit geçirerek dinlenmeyi tercih etti.

Anadolu Yakası'nda aileleriyle Bostancı Sahili'ne gelen bazı vatandaşlar ise yeşil alanlarda piknik yaptı.

Çocuklar da sahildeki parklarda oyun oynayarak eğlendi.

Bazı vatandaşlar da sahilde yürüyüş yapıp bisiklet binerek vakit geçirmeyi tercih etti.

Bebek sahilinde denize giren Ömer Çelik, "İşten çıktık, serinlemek için buraya geldik. Çocukluğumuzdan beri geliyoruz, alışkınız. Keyifli ve güzel oluyor, arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz." dedi.