İstanbul'daki Azınlık Vakıfları 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

İstanbul'daki azınlık vakıflarının temsilcileri Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Azınlık vakıflarının temsilcileri, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Kenan Gürdal, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mert Alper Derviş'in "Zor imtihan", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Ezilenler", "Günlük Hayat" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Dostlarla yolculuk", "Spor" kategorisinde Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" isimli fotoğraflarını seçti.

Oylamanın ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan Gürdal, fotoğrafların hepsinin birbirinden iyi olduğunu dile getirdi.

Fotoğraf seçmenin zor olduğunu belirten Gürdal, "Bir resmin mutlaka birilerine bir mesaj vermesi gerekir. Suriye'deki mutluluğun, sevincin bir anda büyük bir patlama yaşaması, silahların durmuş olması. Doğal yaşamda, iyi bir hayvan sever olarak ki evinde de altı tane köpek besleyen bir kişi olarak oradaki insanların hem kedileri, köpekleri, arkada da başka bir kuzunun veya ineğin de arabanın içinde olması, onların mutluluğunu yansıtması ve onlara sahip çıkılıyor olması benim çok dikkatimi çekti." değerlendirmesinde bulundu.

Gürdal, doğru seçimi yaptığına inandığını ifade ederek, "Seçtiğim resimlerin hepsi insanlığa bir mesaj verebilecek img. O kategoride olan resimlerin hepsi birer mesaj aslında. Ben seçtiklerimi birer mesaj olma duygusuyla seçtim. İnanıyorum ki seçtiğim resimler, çeken arkadaşlara mutlaka bir katkı sağlamış olur. Kazandıklarında o sevinci kendileriyle birlikte paylaşmak isterim." diye konuştu.

"Ortak noktada buluşma şekli oluyor bu resimler"

Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bedros Şirinoğlu, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Armut piş", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Geriye kalan", "Günlük Hayat" kategorisinde Halil Sağırkaya'nın "Yaprak yolu", "Spor" kategorisinde Hakan Akgün'ün "Cedi" isimli fotoğraflarını oyladı.

Dünyada bugün her şeyin güç üzerine kurulduğunu ifade eden Şirinoğlu, "Gücü olan her şeyin hakimi olmak istiyor. Bu da insanlığın sonunu getiriyor. Ben resimlerde bunları görerek, o hislerle bu resimleri seçtim. Resimlerde esasında benim gördüğümü siz başka türlü görürsünüz ama ortak noktada buluşabiliriz. Birbirimizle konuştuğumuz zaman ortak noktada buluşma şekli oluyor bu img." şeklinde konuştu.

Şirinoğlu, "Yılın Kareleri" oylamasının özellikle insanlık ve gençler ile savaş görmeyenlerle, savaşı uzaktan görüp de "aman bana bulaşmıyor" diyenler için büyük bir ders olduğunu kaydetti.

"Türkiye'nin büyüklüğünü gösteren bir kare"

Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "İsmi silinirken", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Otlar arasında", "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri", "Günlük Hayat" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Milyonda bir", "Spor" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Buruk bakış" isimli fotoğraflarını tercih etti.

Yuvanidis, fotoğrafların hepsinin çok güzel olduğunu belirtti.

En beğendiği fotoğrafın "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" isimli karesi olduğunu kaydeden Yuvanidis, "Türkiye'nin büyüklüğünü, reisin büyüklüğünü gösteren bir kare." ifadesini kullandı.