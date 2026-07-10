Haberler

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 68 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda 68 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 76,2 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildi.

İSTANBUL'da düzenlenen yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda 68 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarındaki işlem hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 TL olduğu tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı'nca hazırlanan 'Analiz ve Değerlendirme Raporu' doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraları farklı banka hesaplarına aktardıktan sonra büyük bölümünü kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ettikleri ve para transferi açıklamalarında ise yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadelerin yer aldığı tespit edildi.

76,2 MİLYARLIK İŞLEM HACMİ

Şüphelilere ait bankacılık işlem kayıtlarının incelenmesinde, banka hesaplarında toplam 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiği ve bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 TL olduğu ve bir kısmının ise kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığı belirlendi.

Kripto varlıklara aktarılan tutarların büyük bölümünün USDT'ye dönüştürülerek dış cüzdanlara transfer edildiği, bu yöntemle paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ve söz konusu parasal hareketliliğin yasa dışı bahis gelirinden kaynaklandığı tespit edildi.

68 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 68 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Erdoğan 'Kökünü kazıyacağız' demişti! 76 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev darbe

Talimat Erdoğan'dan gelmişti! Bu sabah onlarca kişi gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tapuları habersiz satılan mahalle kazandı! Mahkemeden satışa iptal kararı

Sabah uyandıklarında tapuları gitmişti! Mahkemeden kritik karar
Yüzündeki dövmelerle hafızalara kazınan Nazan Ünal'dan Didem Arslan Yılmaz hakkında olay sözler

Yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu! Didem Arslan için olay sözler
NATO Zirvesi'nin en çok konuşulan lideriydi! Sosyal medyada patlama yaşadı

NATO Zirvesi en çok ona yaradı! Bu rakamları rüyasında görse inanmaz
Konya'da kayıp olarak aranan bir vatandaş sağ halde bulundu

Oraya nasıl gitti? 6 gün sonra mucize kurtuluş
Macaristan Başbakanı Magyar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesine dikkat çeken yorum

Erdoğan'ın hediyesini kabul eden liderden bomba paylaşım!
İsrail, Ürdün ile yaptığı su anlaşmasını yenilemeyecek

İsrail kendisini İran'dan koruyan ülkenin suyunu kesti
CHP İl Başkanlığı'nda İmamoğlu gerginliği! Polis binaya girdi

CHP'de gece yarısı İmamoğlu gerginliği! Onlarca polis binaya girdi