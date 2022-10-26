İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Banka kartları İstanbulkart yerine kullanılabilecek Güncel Haberler İBB yönetiminin, artan maliyetler nedeniyle esnaf ve işletmeci kurumlardan gelen talepler üzerine hazırladığı toplu ulaşıma yüzde 24,79 zam teklifi, UKOME toplantısında bakanlık temsilcilerinin oylarıyla reddedildi. İstanbulkart dışındaki banka kartlarının toplu taşıma araçlarında kullanılması teklifi ise oybirliğiyle kabul edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ekim ayı toplantısı, Bakırköy'deki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya başkanlığında bugün yapıldı. Toplantıda, artan maliyetler nedeniyle toplu taşıma ücretlerine zam talebi görüşüldü. Toplantıda; İETT, Metro İstanbul, Minibüsçüler Odası, Taksiciler Odası, Dolmuş Derneği ve Turyol'dan gelen yüzde 25 ile yüzde 50 arasında değişen zam talepleri ele alındı. İBB YÜZDE 24,79 ZAM TALEBİ REDDEDİLDİ İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü de asgari ücret, enflasyon, yakıt artışı oranları ve sektörden gelen talepleri dikkate alarak toplu ulaşıma yüzde 24,79 oranında zam yapılmasını teklif etti. Teklifte, tam biletini 7,67 TL'den 9,57 TL'ye, takside kısa mesafe ücretinin 28 TL'den 35 TL'ye, minibüste indi-bindi ücretinin 5,25 TL'den 6,55 TL'ye, taksi dolmuş ücretinin de 13,25 TL'den 16,55 TL'ye çıkarılması öngörüldü. Teklif, yapılan görüşmelerin ardından Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi'deki (UKOME)'deki hükümet temsilcilerinin çoğunluk oylarıyla reddedildi. TOPLU TAŞIMADA BANKA KARTLARI KULLANILABİLECEK İstanbulkart dışındaki kredi kartı, ön ödemeli kart, banka kartı gibi açık çevrim kartların toplu ulaşımda kullanılmasına ilişkin düzenleme ise oybirliğiyle kabul edildi. Kaynak: ANKA / Güncel Ekonomi Güncel Haberler

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