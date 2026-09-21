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İstanbul'da sermaye piyasası soruşturmasında 2 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğünde sürdüğü öğrenildi.

İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar sürüyor.

Soruşturmalar kapsamında, Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğünde sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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