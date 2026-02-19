Haberler

İstanbul'da ilk iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı

İstanbul'da ilk iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ramazan ayının ilk iftarı öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu, iş çıkış saatinde yüzde 85 seviyesine çıktı. Sürücülerin iftar için yola çıkmasıyla birlikte D-100 karayolu'nda trafik durma noktasına geldi.

İSTANBUL'da ramazan ayının ilk iftarı öncesi trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı. İş çıkış saatinde birçok ana arterde trafik durma noktasına geldi.

Mesai saatinin sona ermesinin ardından ramazan ayının ilk iftarına yetişebilmek için yola çıkan sürücülerin de etkisiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 18.00 itibarıyla yüzde 85'e ulaştı. İftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte özellikle D-100 karayolu Yenibosna Mevkii'nde trafik durma noktasına geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor

Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu

Hastanedeki nöbetini bitirdi, otomobilinde ölü bulundu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?
Teravihte cemaate kabusu yaşatan çocuk için emniyet harekete geçti

Teravihte cemaate kabusu yaşattı! Emniyet hemen harekete geçti
Fatih Terim, hayatını kaybeden Sepp Piontek'e veda etti

Eski dostuna veda etti