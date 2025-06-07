İstanbul'da Kuyumculardan 2 Milyon Liralık Altın Çalındı, 2 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da Kuyumculardan 2 Milyon Liralık Altın Çalındı, 2 Şüpheli Tutuklandı
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İstanbul'da, 5 kuyumcudan yaklaşık 2 milyon lira değerinde altın ve yüzük çalan 2 şüpheli, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin 51 suç kaydı olduğu öğrenildi.

İstanbul'da 5 kuyumcudan yaklaşık 2 milyon liralık altın ve 11 yüzük çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 13 Mayıs-2 Haziran'da Fatih'teki 3 kuyumcudan yaklaşık 1 milyon 375 bin lira değerindeki altının, Bahçelievler'deki kuyumcudan 600 bin lira değerindeki altının ve Bakırköy'deki kuyumcudan 11 altın yüzüğün çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, yüzlerini kapatıp çarşaf giyen 2 kişinin hırsızlıkları gerçekleştirdiğini tespit etti.

Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonda, şüpheli N.P. (27) ve S.K. (16) yakalandı.

Şüphelilerden N.P'nin 39, S.K'nin ise 51 suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, zanlıların gerçekleştirdiği hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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