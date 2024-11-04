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İstanbul'da Kaçak Lastik ve Jant Operasyonu: 743 Parça Ele Geçirildi

İstanbul'da Kaçak Lastik ve Jant Operasyonu: 743 Parça Ele Geçirildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, lüks araçlara ait kaçak lastik ve jantları ele geçirmek amacıyla düzenledikleri operasyonda 743 parça kaçak malzeme yakaladı. İki şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'daki operasyonda, 743 kaçak lastik ve jant ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, lüks araçlara ait lastik ve jantları yasa dışı yollarla ülkeye getirerek piyasaya sürmek isteyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kaçak lastik ve jantların Esenyurt ve Sultanbeyli'de depolandığını belirledi.

Adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, 743 lastik ve janta el konuldu.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Uğur İslamoğlu - Güncel
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