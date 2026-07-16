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İstanbul'da FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik operasyon: 11 şüpheli tutuklandı

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İstanbul'da FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 16 şüpheli yakalandı, 11'i tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ayşe GÜREL/İSTANBUL, İSTANBUL'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 şüpheli yakalandı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'nün güncel finans yapılanmasının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 16 kişi yakalandı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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