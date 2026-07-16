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İstanbul'da FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

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İstanbul'da FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün güncel finans yapılanmasının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye götürüldü.

Savcılıktaki ifadeleri alınan şüphelilerden 11'i tutuklanmaları, 5'i "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 11 şüphelinin tutuklanmasına, 5 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı
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