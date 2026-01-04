Haberler

"Bedri Usta" Restoranı Hakkında "Yüksek Fiyat" Soruşturması

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Bedri Usta' isimli restoran hakkında sosyal medyada yayımlanan yüksek fiyat uygulamaları iddiaları nedeniyle resen soruşturma başlattığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca, sosyal medya mecralarında kamuoyuna yansıyan ve bir vatandaşa ait paylaşımın, 'Senin takipçin az, dur ben paylaşayım da adam gör' şeklindeki ifadelerle yeniden paylaşılması suretiyle yüksek fiyat uygulamalarına ilişkin içeriklerin yayımlandığı iddiaları kapsamında, 'Bedri Usta Kebap' adıyla faaliyet gösteren işletme ile işletme sahibi Bedrettin Aydoğdu hakkında yapılan ihbar ve şikayetler üzerine resen soruşturma başlatılmıştır.

İddialara konu paylaşımlara ilişkin gerekli kayıt ve tespit işlemleri yapılmış olup, ilgili kurum ve kuruluşlarla ivedilikle yazışmalara başlanmıştır. Soruşturma işlemleri, mevzuat hükümleri çerçevesinde ve titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel


