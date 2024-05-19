İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği yat yarışları nedeniyle askıya alındı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yat yarışları nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

YARIŞLAR 18.00'E KADAR SÜRECEK

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Boğaz'daki gemi trafiği sabah saatlerinden itibaren çift yönlü olarak durduruldu.

Boğaz'ın Çırağan Sarayı-Beykoz/Fenerbahçe-Moda parkurunda yapılacak "TAYK Trofesi 3. Ayak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı - İDO Kupası İstanbul Boğazı Yat Yarışları" 18.00'e kadar sürecek.