İstanbul Boğazı'nda Kaybolan Rus Yüzücü İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen İstanbul Boğazı'ndaki 'Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'u arama çalışmaları 3'üncü gününde de devam ediyor. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar, komutanlığın dalış personeli tarafından belirlenen noktalarda Yandan Taramalı Sonar (YTS) destekli cihaz kullanılarak kesintisiz olarak sürüyor.

Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı ekiplerinin aramalarda kullandığı ses dalgaları ile deniz tabanının yüksek çözünürlük görüntüsünü çıkaran bir sonar sistemi olan Yandan Taramalı Sonar, batık, mayın ve insan aramalarında 300 metre derinliğe kadar aktif olarak kullanılabiliyor. Kısa sürede geniş sahaları tarayabilen ve görüş olmayan sularda da kullanılabilen sistem, dalış timlerinin boğazdaki geniş kapsamlı çalışmalarında avantaj sağlıyor. Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.