İstanbul Boğazı'nda Kaybolan Rus Yüzücü için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığınca, İstanbul Boğazı'ndaki kayıp Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov için Yandan Taramalı Sonar (YTS) cihazının da kullanıldığı arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesince bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Svechnikov'u arama çalışmaları sürüyor.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığının Svechnikov'u arama-kurtarma çalışmaları botlara ilave olarak YTS destekli cihaz ve Komutanlığın dalış timi personeli tarafından belirlenen noktalarda yapılan dalışlarla olayın yaşandığı andan itibaren kesintisiz yürütülüyor.

Ekiplerin aramalarda kullandığı ses dalgaları ile deniz tabanının yüksek çözünürlüklü görüntüsünü çıkaran sonar cihazı, batık deniz aracı ve insan aramalarında 300 metreye kadar aktif olarak kullanılan bir sistem.

İstanbul Boğazı gibi zor, akıntılı sularda da kullanılan bu cihazın avantajı, kısa sürede geniş sahaları tarayabilmesi ve görüş olmayan sularda da kullanılabiliyor olması.

YTS cihazıyla yapılan çalışmalar, İstinye'den başlayarak tüm Boğaz'da ve Marmara'da belirlenen arama sahasında devam ediyor.

Ayrıca dalış timleri Üsküdar açıklarında Çengelköy ve Vaniköy hattında denize girerek arama yaptı.

Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı kurbağa adamlar Çekmeköy sahilde dalış yaparak su altını taradı.