Haberler

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinliye ait restoranı ateşe verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailliler, ordu koruması altında Filistinli Yakub Uveys'e ait bir restoranı ateşe verdi. Saldırıda restoran kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 300 bin dolar maddi hasar oluştu.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, ordu koruması altında işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Nablus kentinde Filistinliye ait bir restoranı ateşe verdiği bildirildi.

Lubban eş-Şarkiyye Köy Konseyi Başkanı ve restoranın sahibi Yakub Uveys, Filistin resmi ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada, İsraillilerin, Nablus'un güneyindeki Lubban eş-Şarkiyye ile Umuriyye beldeleri yakınlarında, Ez-Zeytune Üniversitesi civarında bulunan restorana baskın düzenlediğini belirtti.

Uveys, saldırganların restoranın kapılarını kırdıktan sonra içeride bulunan bir miktar parayı çaldığını, ardından da İsrail ordusunun koruması altında binayı ateşe verdiğini söyledi.

Saldırıda restoranın tamamen kullanılamaz hale geldiğini belirten Uveys, üniversite öğrencilerine hizmet veren işletmede yaklaşık 1 milyon şekel (yaklaşık 300 bin dolar) maddi hasar oluştuğunu ifade etti.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle işbirliği halinde tırmandırdığı gerilim, 1175 Filistinlinin ölümüne, 12 bin 919 kişinin yaralanmasına, yaklaşık 24 bin kişinin tutuklanmasına, 33 bin kişinin ise zorla yerinden edilmesine yol açtı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
Cehenneme dönen Avrupa, Türkiye'nin kapısını çaldı: Elinizde ne varsa gönderin

Avrupa'dan Türkiye'ye acil çağrı: Elinizde ne varsa gönderin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Danıştay'dan milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar: Ceza kesinleşmeden ödeme emri çıkarılamaz

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ödeme emri çıkarılamayacak
İstanbul-Çanakkale arası Kınalı-Malkara Otoyolu ile 2 saate düşecek

Dev projede sona doğru: İki şehrin arası sadece 2 saate düşecek
Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar: Hikmet mi, başka bir şey mi bilemedik

Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar! Vatandaşlar şaşkın

Bu da koyun mafyası: Çobanları silahla tehdit ederek 800 küçükbaş hayvanı yağmaladılar

Çobanlara dehşeti yaşatıp yüzlercesini yağmaladılar

Vekil 'Milletin içinde tayt giyiyor' dedi, validen böyle yanıt geldi

Vekil "Milletin içinde tayt giyiyor" dedi, validen böyle yanıt geldi
İntihar anonsuyla harekete geçti, ambulans şoförünün mücadelesi duygulandırdı

İntihar anonsuyla harekete geçti, ambulans şoförünün mücadelesi duygulandırdı
Koku sebebiyle yapılan kontrolde ağaca asılı ceset bulundu

Kokunun geldiği ağaçlık alana girince korkunç manzarayla karşılaştılar