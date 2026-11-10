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İsrailliler Beyta'da sanayi bölgesine saldırdı, 3 milyon dolar zarar oluştu

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Nablus'a bağlı Beyta'da sanayi bölgesine yaklaşık 200 İsraillinin düzenlediği saldırıda 4 Filistinli işçi darbedildi, tesis ve araçlar kundaklandı. Beyta Belediyesi zararın 10 milyon şekel (yaklaşık 3 milyon dolar) olduğunu açıkladı.

Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 200 İsraillinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Beyta beldesinin sanayi bölgesine düzenlediği saldırıda yaklaşık 3 milyon dolarlık maddi zarar meydana geldi.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında sanayi bölgesine baskın düzenleyen maskeli, üniformalı ve silahlı yaklaşık 200 İsrailli, bölgeyi birkaç koldan kuşattı.

Mesai bitimine denk gelen saldırıda, bölgede kalan 4 Filistinli işçi sopalarla darbedilirken, taş kırma tesisleri, iş makineleri ve araçlar ateşe verildi.

Saldırıda tesisi zarar gören Filistinli Abdurrahim Selamet, İsrailli grubun organize şekilde hareket ettiğini, saldırganların bir bölümünün işçileri darbederek güvenlik görevlilerini silahla tehdit ettiğini, diğerlerinin ise tesisleri kundakladığını söyledi.

Bölgede ikinci kez kundaklama saldırısı yaşandığını belirten Selamet, maruz kaldıkları kısıtlamalara ve ağır maddi kayıplara rağmen topraklarını terk etmeyeceklerini vurguladı.

Beyta Belediyesi yetkilileri ise saldırıda sanayi tesisleri, iş makineleri ve araçların kundaklanması sonucu oluşan maddi zararın 10 milyon şekele (yaklaşık 3 milyon dolar) ulaştığını açıkladı.

"Saldırılar Filistinlilerin geçim kaynaklarını hedef alıyor"

Filistin Taş ve Mermer Sanayicileri Birliği Başkanı Ömer Diriyye, İsrail'in askeri kısıtlamaları ve artan üretim maliyetleri nedeniyle zaten zor koşullarda faaliyet gösteren Filistinli işletmelerin bu tür saldırılarla daha büyük ekonomik kayıplara uğradığını belirtti.

Diriyye, sanayi tesislerine yönelik saldırıların Filistinli üreticileri ve işçileri geçim kaynaklarından mahrum bırakarak göçe zorlamayı amaçladığını savundu.

Saldırıların artık yalnızca mülklerin tahrip edilmesiyle sınırlı kalmadığını, işçilerin can güvenliğini de doğrudan tehdit ettiğini vurgulayan Diriyye, "Sanayi tesislerine yönelik bu saldırılar, dünyanın gözü önünde işlenen ve Filistinlilerin ekmeğini hedef alan bir suçtur." dedi.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskın ve saldırıları, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başladığı Ekim 2023'ten bu yana arttı.

Filistin verilerine göre, bu süreçte Batı Şeria'da 1220'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 700'den fazla kişi yaralandı, 26 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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