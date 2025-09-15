Isparta'da İş Yerine 2 Yılda 9 Araç Çarptı
Isparta'nın Pirimehmet Mahallesi'ndeki bir işyerine son 2 yılda 9 araç çarparak hasara neden oldu. Kazalar, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Pirimehmet Mahallesi'nde 1710 sokaktaki kavşakta oluşan kazalar, PVC işiyle uğraşan esnaf Enes Çimen'in dükkanına zarar verdi.
Çimen'in dükkanına 2 yılda toplam 9 araç zarar verdi.
Kaza anları iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel