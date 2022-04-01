ISPARTA (AA) - Isparta'da ağılda çıkan yangında yaklaşık 150 küçükbaş hayvan telef oldu.

Durkadın ve Hasan Yavuz çifti, Yazısöğüt mevkisinde çöpleri yaktıkları esnada ateş, şiddetli rüzgarın etkisiyle ağıla sıçradı.

Yavuz çiftinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle ağılda bulunan 200 hayvandan yaklaşık 150'si telef oldu. Hasan Yavuz gözyaşlarına hakim olamadı.

Hasan Yavuz, gazetecilere, ağılın çatısının naylonla kaplı olduğunu ve yangının çok kısa sürede büyüdüğünü söyledi.

Koyun ve kuzularının yandığını ifade eden Yavuz, "200 kadar hayvanım vardı, 150-160'ı gitti. Kurtarabildiğimizi kurtardık. Onların da bir kısmını orada kestik." diye konuştu.