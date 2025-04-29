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İspanya'daki Elektrik Kesintisinin Ardından Havalimanları Normal Seferlerine Devam Ediyor

İspanya'daki Elektrik Kesintisinin Ardından Havalimanları Normal Seferlerine Devam Ediyor
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İspanya'daki büyük elektrik kesintisi sonrası havalimanlarının faaliyetleri normalleşti. Yolculara, havalimanlarındaki uçuş bilgileri için hava yolu şirketlerine danışmaları tavsiye edildi.

İspanya'da yaşanan ve hayatı durma noktasına getiren elektrik kesintisinin ardından, havalimanlarının normal bir şekilde hizmet verdiği belirtildi.

İspanya hava yolu işletmeleri kurumu AENA'nın X hesabından yapılan açıklamada, havalimanına ulaşımda kullanılan toplu taşıma araçlarının durumunun kontrol edilmesi uyarısı yapıldı.

İspanya'daki tüm havalimanlarının faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, dünkü elektrik kesintisi nedeniyle yeniden programlanan uçuşlarla ilgili bilgi almak için hava yolu şirketlerine danışılması tavsiyesinde bulunuldu.

Elektrik kesintisinin yaşandığı gece saatlerinde havalimanlarının sefer saatlerini yolcuların ihtiyaçlarına göre uyarladığı aktarıldı.

Havalimanlarında ciddi yığılmaların yaşanmadığı ifade edildi.

İspanya'da dün öğlen saatlerinde başlayan elektrik kesintisi, ülke çapında etkili olmuş ve hayatı durma noktasına getirmişti.

Başbakan Pedro Sanchez, kesintinin sebebinin belirlenemediğini duyurmuş ve kesintinin yaşandığı yerel saatle 12.33'te ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 60'ının 5 saniyede yok olduğunu söylemişti.

Sanchez, hava trafiğinin yüzde 20 düşürüldüğünü, 6 bin uçuştan 344'ünün iptal edildiğini aktarmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
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