İspanya'da orman yangınlarına müdahale sürüyor - Haberler

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İspanya'da orman yangınlarına müdahale sürüyor

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İspanya'da orman yangınlarına müdahale sürüyor

Avrupa'da hava sıcaklığının rekor seviyelere çıkmasıyla birlikte İspanya'nın Katalonya ve Kastilya ve Leon bölgesinde başlayan orman yangınlarına müdahale devam ediyor.

Avrupa'da hava sıcaklığının rekor seviyelere çıkmasıyla birlikte İspanya'nın Katalonya ve Kastilya ve Leon bölgesinde başlayan orman yangınlarına müdahale devam ediyor.

İspanya medyası, ülkede 50'den fazla bölgede orman yangını olduğunu duyurdu. Ülkenin doğusunda, yangının en tehlikeli ve yoğun olduğu bölge olarak kabul edilen Sierra de la Culebra'daki dağlık alanlarda yangına müdahale anları saniye saniye kameralara yansıdı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Sierra de la Culebra'nın bulunduğu Kastilya ve Leon Özerk Bölgesi'nin Başbakanı Alfonso Manueco ile görüştüğünü ifade ederek, "İspanya Hükümeti, Zamora, Sierra de La Culebra'daki korkunç yangınla mücadele etmek için elindeki tüm araçlarla Kastilya ve Leon'a yardım etmeye devam edecek. Düşüncelerim yangından etkilenenlerledir" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

İspanya Leon Dünya Güncel Haberler

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