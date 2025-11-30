Haberler

İspanya'da Halk Partisi'nden Hükümet Karşıtı Gösteri

İspanya'nın başkenti Madrid'de ana muhalefetteki Halk Partisi (PP), azınlık hükümetine karşı büyük bir gösteri düzenledi. Eski Ulaştırma Bakanı Jose Luis Abalos'un yolsuzluk suçlamalarıyla cezaevine gönderilmesi sonrası, PP lideri Alberto Nunez Feijoo, Başbakan Pedro Sanchez'in istifasını talep etti ve erken seçim çağrısında bulundu.

PP lideri Alberto Nunez Feijoo, gösteride yaptığı konuşmada, PSOE'nin yolsuzluğa bulaştığını savunarak, eski bakanı cezaevinde olan Başbakan Pedro Sanchez'in istifa etmesini istedi.

"Sanchezcilik, siyasi, ekonomik, kurumsal, toplumsal ve ahlaki bir yolsuzluktur." diyen Feijoo, İspanya'nın erken seçime gitmesi gerektiğini iddia etti.

Bask ve Katalan ayrılıkçı partilerin dışarıdan desteğiyle 21 Kasım 2023'ten bu yana iktidarda olan azınlık hükümeti için "Saçma bir hükümet, hiç başlamamalıydı ama şimdi bitmeli." diyen ana muhalefet lideri, Başbakan Sanchez'in "halktan, sokaktan, yargıçlardan ve gerçekten korktuğunu" ileri sürdü.

İspanya'da Temmuz 2023'te yapılan son seçimlerden birinci parti çıkan ama ana muhalefette kalan PP, son iki yılda 7. kez hükümet karşıtı gösteri düzenledi.

Madrid'deki gösteriye PP kaynaklarına göre 80 bin, Valiliğe göre de 40 bin kişi katıldı.

Azınlık hükümeti zor bir dönemden geçiyor

Diğer yandan ayrılıkçı Katalan partilerden Junts'un (Katalonya için Birlik) geçen ekim ayında desteğini çekmesiyle yasa çıkarmak için Meclis'teki çoğunluğunu kaybeden azınlık hükümeti zor bir dönemden geçiyor.

Başbakan Sanchez, seçimlerin normal tarihinde, 2027 yılında yapılacağını her seferinde dile getirse de mevcut siyasi şartların bunu her geçen gün daha da zorlaştırdığı ülke basınında sıkça vurgulanıyor.

Son iki yıldır meclisten geçmeyen ve halen 2023 yılı bütçesini uygulamak zorunda kalan hükümet, bütçelerin hazırlanmasının ön adımı olan 2026 yılı bütçe açığı ve borçlanma hedeflerini de 27 Kasım'da yapılan oylamada meclisten geçiremedi.

İspanya'da yapılan son anketlerde olası bir seçimde PP yüzde 29, PSOE yüzde 28 oy oranında gösterilirken, oylarını yükseltmesi beklenen aşırı sağcı Vox'un (yüzde 19,5) sayesinde PP-Vox hükümeti kurulabileceği ileri sürülüyor.

