İşletme Sahibi Tutuklandı

Güncelleme:
Kırıkkale'de endüstriyel ekipman üretim tesisinde meydana gelen bir iş kazası sonucu 2 işçinin hayatını kaybetmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında işletme sahibi tutuklandı.

Kırıkkale'de endüstriyel ekipman üretim tesisinde 3 tonluk sac levhanın altında kalan 2 işçinin hayatını kaybetmesi ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan işletme sahibi Ö.K., işletme müdürü F.B. ve işletme şefi İ.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden işletme sahibi Ö.K tutuklanırken, F.B. ve İ.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500
