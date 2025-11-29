İşletme Sahibi Tutuklandı

İŞLETME SAHİBİ TUTUKLANDI

Kırıkkale'de endüstriyel ekipman üretim tesisinde 3 tonluk sac levhanın altında kalan 2 işçinin hayatını kaybetmesi ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan işletme sahibi Ö.K., işletme müdürü F.B. ve işletme şefi İ.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden işletme sahibi Ö.K tutuklanırken, F.B. ve İ.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burak CAN/KIRIKKALE,