İŞKUR'un Sanal İstihdam Fuarları ile 43 Bin Kişi İşverenlerle Buluştu

Türkiye İş Kurumunun ( İşkur ) geçen yıl düzenlediği 70 sanal istihdam fuarında 43 bin 269 kişi, işverenlerle çevrimiçi ortamda bir araya geldi.

İşkur, istihdamın korunması ve artırılması, işsizliğin azaltılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesiyle kadınlar, gençler, engelliler, uzun süreli işsizler ve eski hükümlüler gibi özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

AA muhabirinin aldığı bilgilere göre İŞKUR, geleneksel istihdam fuarlarından farklı olarak, toplumun tüm kesimlerinin iş gücü piyasasına katılımını artırmak için 2019'da sanal istihdam fuarlarını hayata geçirdi.

İş arayanlar ve işverenlerin sanal ortamda görüşmelerini sağlayan sanal istihdam fuarları, zaman ve maliyet tasarrufunun yanı sıra geniş istihdam imkanını sunuyor.

Farklı şehirlerdeki firmalarla görüşülebiliyor

Sisteme, "sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr" adresi üzerinden giriş yapanlar, özgeçmişlerini sisteme yükleyerek, farklı şehirlerdeki firmalarla görüşebiliyor, stantları inceleyebiliyor ve kişisel gelişim seminerlerine katılabiliyor.

İş arayanlar, söz konusu hizmet sayesinde iş bağlantılarını genişletme fırsatı bulurken, geçen yılki 70 sanal istihdam fuarında 43 bin 269 kişi, işverenlerle çevrimiçi ortamda bir araya geldi.

Ayrıca, 2022'deki 32 sanal istihdam fuarında 35 bin 287 kişi, 2023'teki 78 sanal istihdam fuarında da 57 bin 28 kişi işverenlerle bir araya gelmişti.

Aynı anda birden fazla görüşme yapılabiliyor

Sanal istihdam fuarlarına evden veya ofisten giriş yapılabilirken, aynı anda birden fazla görüşme yapılabiliyor. Geleneksel fuarlardan farklı olarak seyahat etme zorunluluğunu da ortadan kaldıran sanal istihdam fuarları, ulaşım maliyetini azaltıyor.

Çalışmak istenen firmanın mevcut çalışanları ile de sanal ortamda tanışma imkanı sağlanıyor.