İŞKUR, 10 Ayda 1.3 Milyon İstihdam Sağladı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) ile ocak-ekim ayları arasında 1 milyon 298 bin 953 işe yerleştirmeye aracılık ettiklerini duyurdu.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR ile iş gücü piyasasının nabzını tutuyoruz. İş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerin ihtiyaçlarını tespit ederek çözüm yolları belirliyoruz. Bu amaçla ocak-ekim ayları arasında önemli adımlar attık. 1 milyon 298 bin 953 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 2 milyon 733 bin 107 bireysel görüşme ve 760 bin 146 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. Tüm bu süreçte toplam 2 milyon 101 bin 49 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Ülkemizin kalkınmasına katma değer sağlayan her bir vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.