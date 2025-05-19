İskilip'te 19 Mayıs Bayramı Coşkusu: Gençlik Yürüyüşü ve Şenlik Düzenlendi

Çorum'un İskilip ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde gençlik yürüyüşü ve şenliği yapıldı.

İskilip Kaymakamlığı ve İskilip Belediyesi işbirliğiyle Yalak Yaylasında düzenlenen etkinlikte güreş, voleybol, okçuluk, köyler arası halat çekme yarışmaları yapıldı.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, burada yaptığı konuşmada, yaylada ikinci kez bayram kutladıklarını söyledi.

Vatandaşların katılımıyla güzel bir etkinliğe imza attıklarını belirten Polat, "Amacımız İskilip'imizin birlik, beraberliğini ortaya çıkarmak, İskilip'imizin güzelliklerini, doğasını, gastronomisini, insanlarımızın ne kadar iyi niyetli olduklarını göstermek. İnşallah devamını da yapacağız." dedi.

Belediye Başkanı İsmail Çizikci ise etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür ederek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Etkinliğin ardından vatandaşlar, belediye ekipleriyle birlikte doğada temizlik yaptı.