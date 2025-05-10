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İskilip Kaymakamı'ndan Genç Kadınlar Güreş Şampiyonlarına Tebrik Ziyareti

İskilip Kaymakamı'ndan Genç Kadınlar Güreş Şampiyonlarına Tebrik Ziyareti
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İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Rize'de düzenlenen Genç Kadınlar Güreş Okul Sporları Türkiye Şampiyonasında dereceye giren Özdenur ve Esma Özmez kardeşleri makamında ağırlayıp tebrik etti.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Genç Kadınlar Güreş Okul Sporları Türkiye Finallerinde dereceye giren sporcuları makamında ağırladı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Polat, ziyarette, Rize'de 26-28 Nisan'da Rize'de düzenlenen Genç Kadınlar Güreş Okul Sporları Türkiye Şampiyonasında 65 kiloda Türkiye şampiyonu olan Özdenur Özmez ve 57 kiloda Türkiye ikincisi olan kardeşi Esma Özmez'i tebrik etti.

Özmez kardeşlerin elde ettikleri başarıyla İskilip'i gururlandırdıklarını belirten Polat, başarılarının devam etmesini temenni etti.

Ziyarete sporcuların eğitim gördüğü Sultan Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Merve Akay Biçer ve güreş antrenörü Adem Uysal da katıldı.

Kaynak: AA / Şaban Balcı - Güncel
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