İskenderun'da Türkiye Kupası bisiklet yarışları başladı

İSKENDERUN'da Türkiye Kupası 6'ncı Etap Puanlı Yol Yarışları başladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kupası 6'ncı Etap Puanlı Yol Yarışları başladı. Yarışların startı Atatürk Bulvarı'ndan verilirken, sporcular sahil bandında oluşturulan 5 kilometrelik parkurda kıyasıya mücadele etti. Vatandaşlar da güzergah boyunca yarışları ilgiyle takip ederek sporculara alkışlarıyla destek verdi. Yarışların açılışına İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Akyürekoğlu, İskenderun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Ferit Gündel ile Türkiye Bisiklet Federasyonu temsilcileri katıldı. Organizasyonun ilk gününde 13, 15, 17 ve 19 yaş altı kadın ve erkek sporcuların yanı sıra elit kadınlar ile master erkekler kategorilerinde yarışlar gerçekleştirildi.

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ-İSKENDERUN,(Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı