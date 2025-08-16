İskenderun'da Mobilya Atölyesinde Yangın Çıktı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda iş yerinde hasar meydana geldi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Muradiye Mahallesi'nde bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.???????
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel